Emerson può lasciare il Chelsea: tre club italiani si fanno avanti

Dopo un anno e mezzo, il sodalizio tra Emerson e il Chelsea si avvia alla conclusione. Il terzino naturalizzato italiano si trova ai margini del progetto tecnico di Frank Lampard e per questo motivo sarebbe intenzionato a cambiare casacca. Secondo quanto riportato da “Goal.com”, il giocatore potrebbe tornare in Italia, dove ha già militato con la maglia della Roma dal 2016 al 2018. A corteggiarlo ci sarebbero tre club: Juventus, Inter e Napoli. Bianconeri e nerazzurri possono contare sul richiamo di Maurizio Sarri e Antonio Conte, due ex allenatori dello stesso Emerson. Gli azzurri, invece, si sono inseriti da poco, ma possono diventare una seria pretendente.