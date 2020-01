Emery: “Neymar deve tornare al Barça. A Parigi voleva imitare Messi…”

A distanza di oltre due anni dal suo arrivo al Paris Saint-Germain, Neymar sembra vicino all’addio. L’attaccante brasiliano era parso ad un passo dal divorzio dal club parigino. Secondo Unai Emery, suo ex tecnico in Francia, il giocatore dovrebbe tornare al Barcellona per tornare su altissimi livelli. Queste le parole dell’allenatore spagnolo ai microfoni di “El Larguero”: “Sono molto convinto che tornerà a Barcellona. Ho anche dato il mio contributo per convincerlo a venire al PSG . Ora che sono in Spagna, penso che Neymar debba tornare. Lui è arrivato al PSG con l’intento di essere Messi a Barcellona”. E O’Ney che farà? Seguirà il consiglio dell’ex tecnico?