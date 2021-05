Empoli, Corsi: “Dionisi? Spero resti, ma dobbiamo prepararci”

Il presidente dell'Empoli Corsi ha parlato del futuro del tecnico Dionisi

SU DIONISI – “Dionisi? A noi piace un allenatore come lui, bravo a lavorare in settimana con i giocatori, che sappia motivarli e farli crescere. Lui è stato molto bravo anche nella gestione della squadra e delle partite. È il nostro allenatore ideale. Certo, lo sappiamo sia noi che i tifosi, a volte dobbiamo essere pronti al dispiacere di separarci. Se dipendesse da noi questo gruppo sarebbe confermato in blocco, poi è normale che devono crescere in società più grandi della nostra”.