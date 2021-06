Empoli, ufficiale: risolto il contratto di Dionisi. Lo aspetta il Sassuolo

Empoli, finisce l’era Dionisi: andrà al Sassuolo

Il valzer delle panchine di Serie A ha emesso un nuovo verdetto. Preannunciato da diversi giorni, ma adesso c’è il comunicato ufficiale: l’Empoli ha risolto il contratto con Alessio Dionisi, come riportato in una nota apparsa sul sito del club toscano: “Empoli Football Club comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con l’allenatore Alessio Dionisi e con i membri del suo staff. Al tecnico e al suo staff il ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”.