Emre Can saluta la Juventus, visite e firma con il Borussia Dortmund: le clamorose cifre dell’affare

Emre Can è pronto ad iniziare una nuova avventura in Germania. Il centrocampista tedesco è a Dortmund per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto con il Borussia.​ Operazione praticamente conclusa con la Juventus che incasserà tra i 27 e i 28 milioni tra prestito e riscatto obbligatorio al verificarsi di alcuni obiettivi di facile raggiungimento, più alcuni bonus per sfondare il muro dei 30. L’ex Liverpool guadagnerà 4,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2024.

Emre Can era stato conteso anche da Bayern Monaco ed Everton ma alla fine il Borussia Dortmund è riuscita a chiudere la trattativa anticipando tutti.