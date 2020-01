Emre Can, tra le due litiganti… Mou gode: il Tottenham tenta il colpaccio

Mancano poche ore alla conclusione del calciomercato, ma la situazione di Emre Can è ancora tutta da decidere. Il centrocampista della Juventus dovrebbe partire da Torino, ma la destinazione è davvero incerta.

Prima il Borussia Dortmund, poi l’inserimento del Bayern Monaco. Qualche sondaggio dell’Everton e, infine, ecco il Tottenham. Sarebbe proprio il club Spurs ad essere improvvisamente passato in vantaggio per il tedesco. José Mourinho lo vorrebbe alla sua corte per rinforzare il centrocampo. Perso Eriksen e con Moussa Sissoko ai box per infortunio, gli Spurs cercano un rinforzo a centrocampo e Emre Can sarebbe, per caratteristiche, un elemento ideale. Da capire la questione economica ma adesso non è più solamente corsa a due per il tedesco…