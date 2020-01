Emre Can verso la Premier League, lo chiama… Ancelotti

Potrebbe essere in Premier League il futuro del centrocampista della Juventus Emre Can. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l’Everton di Carlo Ancelotti starebbe insistendo per il giocatore bianconero.

Il tedesco, da tempo messo da parte da Maurizio Sarri, potrebbe fare ritorno nell’altra sponda di Liverpool dopo l’esperienza in Reds. L’offerta dei Toffees si prospetta irrinunciabile non solo per la Juventus ma anche per lo stesso giocatore che potrebbe trovare spazio da titolare nell’undici del mister di Reggiolo e tornare in auge in ottica Germania ed Euro 2020. Da capire se la calda tifoseria accetterà l’arrivo dell’ex Liverpool. In caso positivo l’affare si farà.