Eriksen, il Manchester United resta in pole: la situazione del danese

Christian Eriksen è finalmente tornato in campo dopo i problemi cardiaci accusati a Euro 2020. Il centrocampista ha fatto il suo ritorno in Premier League con la maglia del Brentford , dopo la risoluzione consensuale con l' Inter . Il danese è tornato a giocare a grandi livelli ed è stato protagonista di una buona stagione col club inglese, ottenendo una tranquilla salvezza. Ora, però, il futuro di Eriksen pare essere sempre nel campionato inglese ma con un'altra squadra.

Il Manchester United sembra fare sul serio per Christian Eriksen. L’ex calciatore nerazzurro, ha svolto l’anno al Brentford, ma ora però sembra pronto a scegliere il suo prossimo club. Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il giocatore e il suo agente si incontreranno nei prossimi giorni per vagliare tutte le offerte arrivate. Tra queste quella del Manchester United sembra essere la più vantaggiosa. Ecco dunque che i Red Devils sembrerebbero in pole per l’acquisto del centrocampista danese.