Eriksen, il Psg pronto a beffare Real Madrid e Juventus

Potrebbe essere in Francia il futuro di Christian Eriksen, centrocampista attualmente in forza al Tottenham. Secondo quanto raccolto da Le Parisien, il Paris Saint-Germain, in questi ultimissimi giorni di mercato, potrebbe superare la concorrenza di Real Madrid e Juventus per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore, che andrà in scadenza di contratto con gli Spurs nel giugno 2020.

Il danese sarebbe infatti l’obiettivo numero uno di mercato dei francesi per rinforzare il proprio centrocampo, con un’offerta formale che potrebbe già essere presentata nelle prossime ore.