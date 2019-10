Eriksen, il retroscena: contatti con il Bayern Monaco dopo il 2-7 di Champions League

Continua a regnare l’incertezza sul futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese andrà in scadenza di contratto con il Tottenham al termine della stagione e avrebbe già comunicato al club la sua volontà di non prolungare il matrimonio. Su di lui si è così acceso un fitto interesse da parte di numerosi club europei, in primis quello del Real Madrid, che segue il giocatore ormai da tempo. In queste ore tuttavia, stando a quanto riportato da Sport1, si sarebbe aggiunta una nuova, ambiziosa pretendente.

RETROSCENA – Ad avviare intensi contatti con Eriksen sarebbe stato il Bayern Monaco, con i tedeschi che avrebbero iniziato le loro avances alcuni giorni dopo la sfida di Champions League contro il Tottenham, vinta dai bavaresi con un largo 7-2.