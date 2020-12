Eriksen-Inter, il divorzio è imminente: due opzioni per accontentare tutti

Un anno fa sembrava il matrimonio perfetto per riscrivere la storia di entrambi. Christian Eriksen era pronto a togliersi di dosso l’etichetta di eterno piazzato addossatagli in tanti anni di piazzamenti al Tottenham; l’Inter, invece, aveva fiutato l’acquisto giusto per portarsi alla pari della Juventus. Dodici mesi dopo le due parti in causa sono destinate a lasciarsi con tanta amarezza per un rapporto mai pienamente sbocciato e condizionato da tante incomprensioni, specialmente per via del rapporto burrascoso con il tecnico Antonio Conte.

SOLUZIONI

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero due soluzioni in grado di accontentare sia l’Inter che Eriksen. Il Paris Saint-Germain si sarebbe fatto avanti mettendo sul piatto il cartellino di Leandro Paredes. In alternativa ci sarebbe l’Arsenal che offrirebbe Xhaka. L’Inter ed Eriksen riflettono.