Eriksen-Inter, inizia il countdown. E spunta un altro indizio

L’arrivo di Christian Eriksen a Milano sembra ormai imminente. Il centrocampista danese si prepara a salutare il Tottenham dopo tanti anni, con la soddisfazione di una finale di Champions storica. Tuttavia il suo addio è ormai cosa fatta. Lo si intuisce anche da un altro indizio. José Mourinho non è solito risparmiare i migliori uomini, specialmente in caso di match davvero delicati. E invece in occasione della sfida di FA Cup contro il Southampton, lo Special One non ha nemmeno convocato Eriksen. Il danese non siederà nemmeno in panchina. La partenza è davvero vicina.