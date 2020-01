Eriksen sempre più vicino all’Inter: in panchina contro il Watford

L’Inter è sempre più vicina al colpo Christian Eriksen. L’indizio arriva direttamente al Tottenham e dalla formazione schierata da José Mourinho contro il Watford. Lo Special One ha deciso di far accomodare il danese in panchina, a conferma che Eriksen non rientri nei piani degli Spurs.

Dalla missione a Londra di Piero Ausilio, alla cena milanese tra Beppe Marotta e l’agente del calciatore Schoots, fino all’ennesima esclusione. Il classe 1992 è sempre più vicino all’Inter e alla Serie A, forse anche grazie all’aiuto di Mourinho…