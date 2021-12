Eriksen si allena in Svizzera in attesa di scoprire il futuro: due le possibilità

Il futuro del danese appare ancora incerto

Christian Eriksen e l' Inter hanno da poco ufficializzato la loro separazione con la rescissione consensuale del contratto tra le parti. Il centrocampista aveva ripreso ad allenarsi nel centro sportivo dell' Odense , club danese. Il giocatore non può giocare in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo implementatogli nell'intervento al cuore dopo il brutto episodio a Euro 2020 contro la Finlandia .

Attualmente Eriksen vuole riprendere la sua carriera calcistica e lo sta facendo allenandosi nello stadio Riva IV di Chiasso. Il futuro del danese appare ancora in centro. Due le strade plausibili: potrebbe far ritorno in patria e quindi giocare in club della Danimarca in modo da poter riprendere confidenza con il campo. L'altra opzione pare essere quella olandese: l'Ajax gradirebbe un ritorno di Eriksen dopo l'avventura dal 2009 al 2013.