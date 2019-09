Eriksen-Tottenham, divorzio possibile: la Juve sfida una big inglese

In casa Tottenham preoccupa il futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese sembra intenzionato a cambiare aria e non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con gli Spurs. Al termine di questa stagione, Eriksen potrebbe svincolarsi a parametro zero. Un’occasione particolarmente ghiotta per tanti club. Secondo quanto riportato da Manchester Evening News, la Juventus sarebbe una delle squadre interessate al giocatore. Tuttavia, i bianconeri non sono i soli ad aver messo gli occhi sul ragazzo: anche il Manchester United è pronto a fare follie per assicurarsi il talento danese. La sfida è pronta ad infiammarsi nei prossimi mesi.