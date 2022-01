Eriksen verso il ritorno in Premier League. Due squadre su di lui

Eriksen potrebbe tornare a giocare in Inghilterra, dopo l'arresto cardiaco di quest'estate.

Dopo l’arresto cardiaco di quest’estate a Euro 2020, nella sfida della sua Danimarca contro la Finlandia, Christian Eriksen ha rescisso il suo contratto con l’Inter per via delle regole stringenti del CONI, che non gli permettono di giocare in Serie A con un defibrillatore sottocutaneo. La sua voglia di continuare a scendere in campo però, lo ha messo nelle condizioni di cercare una nuova destinazione. Nelle ultime ore, diversi club inglesi si sarebbero fatti avanti e secondo quanto riportato dal The Mirror, uno di questi sarebbe il Brentford di Thomas Frank che gli avrebbe offerto un contratto di sei mesi, sino al termine della stagione con opzione per un prolungamento di un altro anno. Oltre alle Bees, ci sarebbe anche il Tottenham di Antonio Conte, ex suo allenatore lo scorso anno all’Inter. Il tecnico italiano lo avrebbe invitato a ritornare a vestire la maglia degli Spurs: "E' stato bello vederlo in campo, vedere che calcia ancora un pallone. Ciò che è successo quest'estate è stato assurdo, per le persone che hanno lavorato con lui e per tutti quelli che lo conoscono. Ho avuto tanta paura in quel momento. E vederlo di nuovo in campo è incredibile. Penso che per Christian la porta sia sempre aperta qui da noi". Nei suoi sette anni di Premier League con la maglia del Tottenham, Eriksen ha siglato 51 gol e 62 assist in 226 partite.