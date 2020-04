Everton all’assalto di Allan: la svolta può arrivare grazie a Lozano

In attesa di comprendere quale sarà il destino di questa stagione, l’Everton inizia a guardarsi intorno per preparare al meglio la prossima annata. La formazione inglese, su suggerimento di Carlo Ancelotti, punta ad alcuni gioielli del Napoli. L’ex tecnico dei partenopei ha individuato in Allan il rinforzo ideale per il centrocampo. Tuttavia bisogna anche convincere gli azzurri a privarsi del loro gioiello. Secondo quanto riportato da France Football, la chiave dell’operazione potrebbe essere Hirving Lozano, altro centrocampista… del Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a cedere Allan a condizione che l’Everton acquisti anche il messicano che non ha lasciato il segno con la maglia azzurra. Un pacchetto che farebbe comodo alle finanze napoletane.