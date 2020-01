Everton, Ancelotti cerca rinforzi in casa… Juventus

Sei punti nelle prime tre gare alla guida dell’Everton per Carlo Ancelottti, frutto di due vittorie ed una sconfitta. Il tecnico, dopo l’esonero dal Napoli, il cui posto è stato preso da Gennaro Gattuso, ha deciso di ripartire dalla Premier League, dove, dal 2009 al 2011, aveva già allenato il Chelsea. Con l’apertura della sessione invernale di mercato, Ancelotti vuole rinforzare la rosa a propria disposizione e, per il centrocampo, avrebbe gettato gli occhi in casa Juventus.

IDEA RABIOT – Al tecnico, secondo quanto raccolto da Sportmediaset, piace infatti Adrien Rabiot, che fin qui non ha totalmente convinto con i bianconeri.

KEAN: “ANCELOTTI UN GRANDE ALLENATORE, DA LUI POSSO SOLO IMPARARE”