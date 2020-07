Everton, Ancelotti chiede rinforzi: assalto a un gioiello del Liverpool

La Premier League vinta dal Liverpool può diventare sicuramente uno stimolo per i cugini dell’Everton. I Toffees difficilmente saranno in grado di scucire lo scudetto conquistato dai Reds di Jurgen Klopp già dall’anno prossimo, ma sembrano già pronti per costruire una squadra di alto livello con cui limare il pesante gap dai campioni. Del resto Carlo Ancelotti non fa sconti e chiede immediati rinforzi. L’allenatore italiano vuole competere subito per le posizioni di vertice.

SGARBO

Un primo tassello a questo mosaico potrebbe crearsi proprio attraverso uno sgarbo ai danni dei cugini. Infatti, secondo quanto riportato dal Sun, l’Everton potrebbe acquistare Adam Lallana proprio dal Liverpool. Un colpo per indebolire la squadra più forte d’Inghilterra e un messaggio forte e chiaro a tutta la concorrenza.