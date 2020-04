Everton, doppio colpo ‘made in Galles’: Bale e Ramsey alla corte di Ancelotti

Potrebbe esserci una svolta in casa Everton. Le ambizioni del club, affidatosi di recente al tecnico Carlo Ancelotti, potrebbero avere seguito con una campagna acquisti davvero eccezionale. Lo affermano i media inglesi con il Sun e la BBC che riprendono la notizia di 90.min secondo cui i Toffees starebbero pensando ad un doppio colpo incredibile.

Gareth Bale e Aaron Ramsey sarebbero i due nomi scelti dalla dirigenza dell’Everton per il famoso salto di qualità. L’esterno del Real Madrid non ha mai nascosto l’idea di poter tornare in Premier League. Anche il centrocampista della Juventus, dopo una prima stagione altalenante, potrebbe rivedersi in terra inglese dove con l’Arsenal aveva toccato i massimi livelli. Ecco perché Farhad Moshiri, proprietario dell’Everton, crede che i due gallesi siano perfetti per il progetto di Ancelotti. Esperienza e qualità per puntare, chissà, ad un trofeo nella prossima stagione.

L’INIZIATIVA DI BALE