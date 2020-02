Everton in cerca di rinforzi: Ancelotti bussa alla porta del Napoli

La stagione calcistica non è ancora terminata, ma i club programmano già la prossima annata. Anche l’Everton si sta muovendo sul mercato. Gli inglesi cercano un rinforzo per il reparto avanzato. Secondo quanto riportato dal Sun, il tecnico Carlo Ancelotti avrebbe suggerito una possibile operazione di mercato, proponendo di avviare contatti con il Napoli, sua ex squadra. Infatti, l’allenatore emiliano vorrebbe riavere con sé Hirving Lozano, fantasista messicano proveniente dal PSV Eindhoven e mai esploso del tutto con gli azzurri. L’Everton potrebbe diventare per lui una valida occasione per rifarsi. La trattativa sembra avere tutti gli ingredienti per poter decollare.