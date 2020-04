Everton in cerca di un centrocampista: Ancelotti guarda in casa Napoli

La lunga pausa dettata dall’emergenza Coronavirus non ha impedito lo svolgimento delle trattative del calciomercato. Tutti i club si stanno attrezzando per preparare al meglio la prossima stagione. L’Everton è in cerca di un innesto a centrocampo per puntellare un reparto valido, ma bisognoso di crescere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Carlo Ancelotti avrebbe guardato in casa del Napoli, sua ex squadra, per pensare ai rinforzi da attuare. Il primo nome della lista è Allan. Il centrocampista brasiliano è uno dei punti di forza del centrocampo azzurro, ma potrebbe cambiare aria, agevolato dalla necessità del club italiano di fare cassa.