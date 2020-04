Everton-Juventus, che sfida per James. Ma spunta il terzo incomodo

Nonostante la lunga sosta a causa della pandemia di Coronavirus, il calciomercato continua la sua attività. Molti giocatori sono pronti a cambiare squadra per provare a rilanciarsi, dimenticando così esperienze difficili. E’ il caso di James Rodriguez che proprio non è riuscito a lasciare il segno al Real Madrid come avrebbe sperato. Così l’addio diventa un’ipotesi seriamente concreta. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce dell’interesse di Everton e Juventus per il colombiano. Il club inglese può contare su Carlo Ancelotti, l’allenatore che lo ha voluto a Madrid nell’estate 2014. I bianconeri, invece, possono contare sull’amicizia con Cristiano Ronaldo. Tuttavia, secondo Metro, ci sarebbe un pericoloso terzo incomodo di cui tenere conto: si tratta del Manchester United. L’operazione potrebbe realizzarsi per una cifra attorno ai 40 milioni.