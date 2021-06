Fabian Ruiz: “Atletico Madrid? Felice dell’accostamento”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato del suo futuro

Tra questi Fabian Ruiz, protagonista del centrocampo di Gattuso nel rush finale di campionato, che è stimato in Spagna. Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid, tutte interessate allo spagnolo, da cui il Napoli conta di ricavarci almeno 50 milioni di euro. Il classe 1996 ha parlato ai microfoni di As soffermandosi proprio sull’interesse dei Colchoneros: "Mi fa molto piacere che si parli di me e si accosti il mio nome a quello di grandi club come l'Atletico Madrid, è una ricompensa al lavoro di questi anni. Ma so come funzionano queste cose: un giorno vieni legato ad una squadra e il giorno dopo ad un'altra ancora".