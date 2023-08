Fabinho vola in Arabia e lascia il Liverpool: “Lascio casa e saluto famiglia…”

Nonostante qualche incidente di percorso, Fabinho lascerà il Liverpool e si trasferirà in Arabia Saudita. La sua nuova squadra è l'Al-Ittihad, la stessa di Benzema e Kanté. Questo il messaggio del brasiliano al suo ex club, ormai una famiglia: "Oggi sto lasciando casa, sto salutando la mia famiglia. Ho indossato questa divisa per cinque anni dove sono cresciuto come giocatore e come uomo. Ho realizzato i miei sogni e vinto titoli che mai avrei immaginato. Un grazie speciale va ai tifosi, unici in tutto il mondo. Capisci che non sei mai solo, ne quando entri ne quando sei in campo. You'll never walk alone".