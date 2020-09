Fabio Silva al Wolverhampton: sorride anche Jorge Mendes che incassa commissione record

18 anni e già protagonista di un trasferimento record. Fabio Silva sta facendo molto discutere col suo trasferimento dal Porto al Wolverhampton. Non solo per l’ingente somma di denaro che gli inglesi hanno versato ai portoghese, ma anche per la commissione incassata dal suo agente che, manco a dirlo, è il potente Jorge Mendes.

Fabio Silva: la super commissione per Jorge Mendes

I Lupi hanno messo sul piatto40 milioni di euro per aggiudicarsi l’attaccante 18enne. Una cifra molto importante se rapportata alla giovane età di Fabio Silva. Allo stesso tempo, però, a far parlare è la somma che arriverà nelle tasche del suo agente Jorge Mendes. Infatti, al potente procuratore, secondo quanto comunicato dal Porto alla borsa portoghese, infatti, dovrebbe arrivare il 25% sul trasferimento, ben 10 milioni. Dei quali 7 sono stati destinati all’agenzia Gestifute, che fa capo proprio a Mendes.

Intanto tra Porto e Wolverhampton è andata in scena un’altra operazione di mercato che ha visto Vitinha trasferirsi in Inghilterra. Chi è il suo procuratore? Provate ad immaginarlo…