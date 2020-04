Felipe Melo allo scoperto: “Ho chiesto a Ibrahimovic di venire al Palmeiras…”

Nel corso della sua intervista al canale Youtube Allianz Parque, Felipe Melo, attuale centrocampista del Palmeiras, ha raccontato l’ottimo rapporto con Zlatan Ibrahimovic e il rapporto di stima che lo lega allo svedese che, in passato, gli aveva proposto di seguirlo in diverse esperienze come quella al Milan o al Paris Saint-Germain.

Il brasiliano, con un passato anche con le maglie di Juventus e Inter, ha confessato di aver ‘ricambiato’ il favore e di aver chiesto al centravanti ora al Milan di andare con lui in Brasile: “Mi apprezza anche se non siamo amici”, ha detto Felipe Melo. “Gli ho mandato un messaggio per dirgli di venire nel nostro club. Ma sto ancora aspettando la sua risposta”. Una risposta che potrebbe tardare ad arrivare dato che Ibrahimovic sta decidendo come chiudere la carriera. Lo svedese si trova in Svezia dove si sta allenando con l’Hammarby, club del quale è diventato co-proprietario.