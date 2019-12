Fellaini, messaggio a Mourinho: “Per me è speciale. Tottenham? Sto bene anche qui…”

Dallo Shandong Luneng al Tottenham. Potrebbe essere questa la strada che percorrerà Marouane Fellaini. Il centrocampista belga potrebbe tornare in Premier League dove ad attenderlo c’è un suo grande estimatore: José Mourinho.

Il classe 1987, ex Manchester United, è stato accostato nelle scorse ore agli Spurs. Pupillo del nuovo allenatore del Tottenham, per Fellaini potrebbe esserci una nuova occasione nel massimo campionato inglese. Parlando a Eleven Sports, il belga non ha negato l’ottimo rapporto con Mourinho ma non si è neppure sbilanciato troppo sul futuro: “Jose Mourinho è una persona molto speciale per me. Ci sentiamo spesso e ci scambiamo periodicamente messaggi con lui. Ora è diventato l’allenatore del Tottenham e sta andando bene. Voglio augurargli tutto il meglio”, ha detto Fellaini. “Io al Tottenham? Anche qui sto ben…”.

