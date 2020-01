Fellaini verso il ritorno in Premier League: il West Ham ci prova

Possibile ritorno in Premier League per il centrocampista belga Marouane Fellaini. L’attuale giocatore dello Shandong Luneng, da tempo accostato a diversi club europei, potrebbe trasferirsi al West Ham. Secondo Sky Sports, il nuovo allenatore degli Hammer, David Moyes, vorrebbe il classe 1987 con sé. Il tecnico conosce bene Fellaini con il quale aveva precedentemente lavorato all’Everton e al Manchester United.

A favorire la possibile cessione del giocatore al club inglese, anche le nuove regole sul tetto salariare. Fellaini, infatti, per rimanere in Cina, potrebbe arrivare a dover rinunciare fino al 75% del suo attuale stipendio. Dopo 12 gol e 5 assisti in 34 partite, il belga potrebbe dunque tornare in Premier League.