Ferdinand: “Diallo mi ricorda Cristiano Ronaldo, può diventare uno dei più forti al mondo”

L’ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand ha commentato l’acquisto di Amad Diallo, arrivato dall’Atalanta nei giorni scorsi: “Il club è convinto di aver acquistato una gemma preziosa, inoltre la storia di Diallo è molto simile a quella di Cristiano Ronaldo. Non voglio mettere pressione al ragazzo, ma anche CR7 quando arrivò in Inghilterra era conosciuto solo da tifosi portoghesi o addetti ai lavori. Se Amad decide di lavorare seriamente può diventare uno dei più forti al mondo, in certe giocate mi ricorda proprio Ronaldo” – dichiara l’ex centrale difensivo della nazionale inglese – .