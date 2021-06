Ferrero: “Non avrei mai speso 60 milioni per Lukaku. Damsgaard…”

Il presidente della Sampdoria Ferrero ha parlato di mercato, Superlega e prossimo allenatore

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Rai GR Parlamento, occasione in cui ha parlato del prossimo tecnico blucerchiato: "L’allenatore la Sampdoria già ce l’ha. Non lo annuncio ora per scaramanzia, lo farò il 4 luglio. Dopo Ranieri non possiamo sbagliare il tecnico, ma vi posso assicurare che non stiamo pensando a risparmiare. Ho trovato una persona che si adatti alle caratteristiche dei miei giocatori".