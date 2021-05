Figc, sì al blocco del mercato per i club di A e B che sconfinano

Una decisione che trova la condivisione di molti presidenti

Il consiglio federale di quest'oggi ha approvato il principio di una nuova norma "che impone il blocco della campagna trasferimenti per i club di A e B che superano il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione sportiva 2021-2022". In pratica, devi restare al monte ingaggi dell’anno precedente a meno di non mettere una garanzia fideiussoria. In caso di sconfinamento, il club non potrà fare mercato. Dunque un messaggio ai club, basta debiti e non permettetevi spese che sono fuori dalla vostra portata. Una drastica cura dimagrante dopo l'allarme costi lanciato da molti presidenti di A e B che devono abbassare il monte stipendi.