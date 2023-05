Figo: “Messi in Arabia Saudita potrebbe essere un bene per il torneo”

L'argomento del momento è sempre quello, il futuro di Lionel Messi. È ormai noto a tutti come i rapporti tra il fuoriclasse argentino e il Psg non siano dei migliori, per cui è auspicabile un addio a parametro zero al termine della stagione. Sulle ipotesi di un possibile futuro di Leo in Arabia Saudita si è espresso Luis Figo, il quale in occasione dei Laureus World Sports Awards ha dichiarato: "Perché no? Penso che il suo trasferimento in Arabia Saudita possa essere un passo veramente interessante. Quando giocatori del livello di Messi e Ronaldo appaiono in paesi del genere, possono avere solo effetto benefico sul torneo".