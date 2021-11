Fiorentina, accordo con l’Arsenal per la cessione di Vlahovic

Trattativa in corso che potrebbe spingere il serbo a Londra

Nelle ultime ore, l'Arsenal avrebbe trovato un principio di accordo con la Fiorentina, sulla base di un offerta da 80 milioni di euro per Vlahovic. Il giocatore serbo è in scadenza tra un anno; i suoi agenti non vogliono farlo rimanere con il club viola e non avrebbero intenzione nemmeno di accettare i Gunners, infatti per il momento preferirebbero aspettare giugno, magari per altre offerte.