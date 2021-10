Fiorentina, caccia al sostituto di Vlahovic. Due talenti nel mirino di Pradè

Il serbo potrebbe andare via in anticipo e la Viola si guarda attorno

Dopo il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic, la Fiorentina è a lavoro per trovare subito un suo sostituto. Il presidente Commisso infatti, senza il rinnovo, avrebbe intenzione di cedere il giocatore a gennaio e quindi bisogna trovare un'alternativa per l'attacco. In caso di una cessione del serbo, i viola con Pradè e Barone avrebbero pensato già a qualche nome come Lorenzo Lucca del Pisa e Gianluca Scamacca del Sassuolo. L'attaccante classe 2000 del Pisa sta facendo una strepitosa stagione in Serie B con 6 reti in 8 partite mentre il secondo si è sbloccato da poco in campionato alla sua prima da titolare col Sassuolo contro la sua ex squadra, il Genoa. Entrambi due buoni attaccanti che potrebbero sostituire alla grande Vlahovic.