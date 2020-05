Fiorentina, Commisso: “Non solo Juve su Chiesa. La sua valutazione è cambiata”

L’estate che si sta avvicinando potrebbe regalare molte sorprese nel calciomercato. I top club saranno chiamati a fare valutazioni diverse e a progettare nuove strategie rispetto al passato. Colpa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus che ha messo a dura prova le finanze delle società. Uno degli osservati speciali è Federico Chiesa, corteggiato dalla Juventus. L’attaccante italiano potrebbe lasciare la Fiorentina. Il presidente della Viola Rocco Commisso ha fatto il punto della situazione ai microfoni di “Radio Bruno”: “La Juventus vale come un altro club, io devo accontentare il giocatore e fare la cosa migliore per la mia azienda. La situazione economica è decisamente cambiata per tutti club, quindi anche la sua valutazione è cambiata. Non c’è solo la Juve su di lui, ma anche altri club esteri. Ma mi sto stancando di parlare sempre di Chiesa, dobbiamo dire che molti giocatori hanno una gran voglia di restare a Firenze, penso a Vlahovic e Castrovilli, hanno capito che la Fiorentina vuole arrivare in alto”.