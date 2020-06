Fiorentina, Corvino avverte il Napoli: “Milenkovic ha mercato”

Il Napoli si prepara a vivere un mercato da protagonista. Gli azzurri hanno intenzione di rifondare la rosa e la difesa sarà uno dei reparti più interessati alla rivoluzione. Uno dei nomi accostati ai partenopei è quello di Nikola Milenkovic, centrale difensivo della Fiorentina. Su questa operazione ha fatto il punto il direttore sportivo dei viola, Pantaleo Corvino a Radio Musica Television: “Milenkovic, come Pezzella, è figlio del mio secondo ciclo fiorentino, in cui si puntava sui giovani prospetti affiancati da alcuni giocatori d’esperienza. Tutti e due hanno mercato, per Milenkovic avevamo addirittura rifiutato una grande offerta da una squadra top della Premier, quindi non mi stupisce che il Napoli sia interessato”. Poi un commento sulla situazione di Castrovilli: “Il suo acquisto fu un investimento a lungo termine, ci costò un milione e metà del cartellino di Petriccione. In futuro potrà fare molto bene”.