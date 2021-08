Fiorentina, è fatta per Nastasic

Ritorno di fiamma per l'ex difensore del Manchester City, con un passato anche nella Fiorentina.

Un calciatore già passato per la Fiorentina, potrebbe decidere di ritornare a Firenze, indossando così nuovamente la maglia Viola. Il calciatore in questione è Nastasic , difensore serbo classe 1988, di proprietà dello Schalke 04 .

TRATTATIVA - Dalle ultime indiscrezioni sembra che la società della Fiorentina, guidata dal presidente Rocco Commisso, abbia già raggiunto l'intesa con il calciatore e con il suo procuratore. A mancare ancora per la fumata bianca, sarebbe l'accordo economico con lo Schalke 04. L'arrivo del serbo significherebbe la partenza di uno tra Milenkovic e Pezzella, entrambi con il contratto in scadenza nel Giugno del 2022. Nastasic ha già ricevuto parere positivo dal tecnico gigliato Vincenzo Italiano e non vede l'ora di poter tornare a giocare con la Fiorentina. Se questa trattativa non dovesse concludersi in maniera positiva, Commisso ha già pronte le alternative: lo svincolato Mustafi e Cistana del Brescia.