Fiorentina, esercitato contro-riscatto per Sottil

Non torna a Cagliari Riccardo Sottil che resta in maglia viola. La Fiorentina nelle ultime ore ha deciso di contro-riscattare Riccardo Sottil dal Cagliari. Nei giorni scorsi il club sardo aveva esercitato il diritto di riscatto sul giocatore (nell'ultima stagione in prestito) per 10 milioni di euro. La società viola, oggi, ha deciso di far valere l'opzione di contro-riscatto per 13,5 milioni di euro. Sempre la dirigenza viola oggi ha trovato l'accordo con lo Stoccarda per Nico Gonzalez e ha di fatto già chiuso l'affare. Si attende solamente l'ufficialità del club gigliato.