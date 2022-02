Fiorentina, Graziani su Cabral: “Bravo ma serve tempo come per CR7”

Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del nuovo arrivo nell'attacco viola

L'ex attaccante dei viola, Francesco Graziani, in un'intervista al quotidiano La Nazione ha parlato della squadra di Italiano e del nuovo attaccante arrivato dal Basilea: "Cabral è bravo ma serve tempo. Ci ha messo quattro giornate pure Ronaldo a segnare il primo gol nel primo anno alla Juventus, perché non dobbiamo dare tempo anche a lui. Sabato con gli stessi palloni giocabili e Vlahovic al posto suo non sarebbe cambiato davvero nulla. In attacco è stato fatto troppo poco per far male alla Lazio. Non hanno creato tanto sugli esterni ed è lì che la squadra deve spingere perché Cabral è bravo anche nel gioco aereo".