Fiorentina, idea Papu Gomez

La Fiorentina sembra interessata al trequartista del Siviglia, ma al momento, non c'è una vera e propria trattativa.

La Fiorentina è alla ricerca di un trequartista per dare qualità ed esperienza ad una squadra molto giovane, allenata dall'ex Spezia Vincenzo Italiano. Tra i nomi papabili è uscito anche quello di Alejandro Gómez, ex Atalanta, ora in forza al Siviglia.