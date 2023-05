Fiorentina, il Barça è pronto ad effettuare un nuovo tentativo per Amrabat

Il Barcellona intende aprire una nuova offensiva per strappare Sofyan Amrabat alla Fiorentina . Alla luce degli importanti problemi finanziari, il club intende abbassare il monte ingaggi rinunciando a calciatori esperti quali Busquets e Kessié. Così facendo, secondo quanto riportato da As , il Barça potrebbe finalmente gettarsi sul centrocampista il quale si è messo in mostra al Mondiale e catturato gli occhi di diversi top club europei. I blaugrana ci provarono già lo scorso gennaio, nella sessione invernale di calciomercato, fermati solo dalle eccessive richieste economiche della viola.

In estate, però, le cose cambieranno verso. La ruota girerà dalla parte del Barcellona con la Fiorentina che sarà costretta ad abbassare le pretese a causa della scadenza di contratto del calciatore. Amrabat ha un accordo che lo lega alla viola fino al prossimo anno, giugno 2024. Per cui, vista la volontà del centrocampista di cambiare aria, il club dovrà scendere a compromessi con il Barça per non rischiare di perderlo a parametro zero 12 mesi più tardi.