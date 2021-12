Fiorentina, il colpo grosso di mercato di Commisso è a 94 km

Il patron della Viola sogna l'attaccante che gioca col Sassuolo

La Fiorentina farà sicuramente un colpo importante a gennaio ma la società del presidente Commisso lavora anche per giugno. E l'obiettivo numero uno gioca a soli 94 km linea d'aria da Firenze. E' Domenico Berardi l'obiettivo del ds Pradè, l’uomo in più del Sassuolo club neroverde che ha legato i suoi destini a questo attaccante scovato (quasi) per caso mentre giocava una partita di calcetto. La stagione è positiva per Berardi campione d'Europa e la Viola che lo insegue da tempo spera di conquistare il pass per partecipare alle coppe e rinforzare la squadra a giugno con la stella neroverde. Una base di accordo col giocatore c'è: quinquennale da 3.6 milioni di euro a stagione. La valutazione del Sassuolo è sempre di 35 milioni di euro, troppo alta per la Fiorentina che però non molla: pronti 25 milioni cash, magari attraverso l'inserimento di qualche bonus si può sfiorare quota 30 ma non si andrà oltre quel tetto.