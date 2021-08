Fiorentina, interesse del Tottenham per Milenkovic

Il difensore serbo è in scadenza di contratto e la Fiorentina gli sta cercando una nuova destinazione.

La situazione del difensore serbo Milenkovic , in casa Fiorentina , è ancora tutta da definire. Il contratto è in scadenza nel Giugno del 2022 e sembra che, in questo momento, non ci siano margini per un prolungamento.

TOTTENHAM - Nelle ultime ore, sembra che per il difensore serbo, si sia fatto avanti il Tottenham. Il DS degli "Spurs" Fabio Paratici, lo conosce bene e vorrebbe portarlo a Londra. Nelle scorse settimane si era registrato l'interesse da parte del West Ham, che era arrivato ad offrire 15 milioni più bonus. La trattativa però non si era conclusa e ora il Tottenham sembra essere in pole position per Milenkovic. Non si esclude ovviamente che, gli "Spurs" approfittino di questo dialogo per parlare di Vlahovic, erede designato, se il bomber Harry Kane decidesse di lasciare il Tottenham per trasferirsi al Manchester City, allenato da Guardiola.