Fiorentina, passi avanti per due sudamericani

Il pesante k.o di oggi contro il Napoli spinge i dirigenti della Fiorentina a intervenire sul mercato. A parlare è Giancarlo Antognoni, club manager e bandiera della Viola ai microfoni di Dazn: “In questo momento abbiamo operato più che altro in uscita con quattro giocatori e ora ci stiamo muovendo per far entrare qualcuno che migliori questa rosa. I nomi fatti di Gomez e Pato, argentino e brasiliano, sono interessanti, ma valutiamo attentamente dove c’è possibilità. Gennaio non è un mese facile per comprare e cercare giocatori, però ci stiamo muovendo per questo”. La dirigenza viola comunque pare abbia fatto passi avanti per sondare il campo per i due calciatori sudamericani.