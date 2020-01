Fiorentina, per Chiesa fissato il prezzo ma Commisso frena

Secondo il presidente della Fiorentina Commisso l’attaccante Federico Chiesa ha poche possibilità di lasciare la Viola. “Ho un ottimo rapporto con lui e con il babbo Enrico, ci siamo parlati tanto. Se poi in estate vorrà andare via ne riparleremo, sempre che arrivi un’offerta favorevole per la Fiorentina. Mi piacerebbe — ha detto a Lady Radio Commisso— avere giocatori che possano diventare delle bandiere come Scirea, Baresi, Maldini, Totti o il nostro Antognoni». Secondo la Gazzetta dello Sport, serviranno almeno 60 milioni di euro per tentare la Viola, nel frattempo inutile fare previsioni: la concentrazione di tutti va sul campionato. Deve essere migliorata una classifica decisamente brutta e la sfida casalinga di domani contro la Spal è davvero una gara chiave. Chiesa ha recuperato dal problema alla caviglia ed è sereno come mai negli ultimi mesi. Presto giocherà accanto ad un calciatore che conosce benissimo come Patrick Cutrone.