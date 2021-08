Fiorentina, per l’attacco interessa Origi

Rocco Commisso sogna di portare a Firenze, l'attaccante del Liverpool.

INTERESSE - Secondo le notizie riportate da La Nazione , la società "Viola", vorrebbe ingaggiare Origi, come affidabile vice Vlahovic. Il Liverpool vorrebbe incassare circa 15 milioni di Euro, ma l'attaccante belga ha il contratto in scadenza nel Giugno del 2022 e per non perderlo a costo zero, la società inglese potrebbe anche accettare una cifra inferiore. Sicuramente, le prossime ore, vedranno eventualmente degli sviluppi, in un senso o nell'altro. Sicuramente Origi sarebbe un bel colpo per la Fiorentina, la sua duttilità garantirebbe molte possibilità al mister gigliato.