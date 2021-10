Fiorentina, per sostituire Vlahovic tre nomi nuovi

L'attaccante viola partirà quasi sicuramente a gennaio e si cerca il sostituto

Dopo il rifiuto di Vlahovic di rinnovare con la Fiorentina, la dirigenza viola per gennaio starebbe già lavorando per dare al suo tecnico Vincenzo Italiano, un nuovo attaccante. Nelle ultime ore, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni al River Plate per il giovane argentino classe 2000, Julian Alvarez. La sua valutazione non è così alta, 20 milioni di euro, per via del suo contratto in scadenza tra un anno. Oltre a lui, i viola stanno seguendo anche Arthur Cabral del Basilea, che può lasciare il club svizzero già a gennaio con la squadra di Commisso che sembrerebbe in vantaggio sulle altre contendenti; il giocatore ha però una valutazione importante da circa 25 milioni di euro. Sullo sfondo invece lo spagnolo Borja Mayoral, che con la Roma sta trovando poco spazio e per questo motivo potrebbe lasciare i giallorossi, a gennaio.