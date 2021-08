Fiorentina, Pezzella nel mirino di tre club di Serie A

Il difensore argentino sembra ormai fuori dal progetto tecnico della Fiorentina.

Germán Pezzella , difensore argentino della Fiorentina, non viene più considerato incedibile dalla società "Viola" e dal tecnico Vincenzo Italiano. Su di lui si è scatenato il forte interesse di due club di Serie A, cioè il Cagliari e il Torino . Ma attenzione adesso c'è anche la Juventus in caso di partenza di Demiral.

TRATTATIVE - Sia i sardi, che la società granata sono alla ricerca di un difensore centrale. Entrambe le compagini cercano un calciatore in grado di garantire esperienza e continuità alla loro causa. Il centrale argentino ha il contratto in scadenza nel Giugno del 2022 e questo potrebbe favorire la sua cessione da parte della Fiorentina. La base di partenza per il difensore "Viola" potrebbe aggirarsi sui 7,5 milioni di Euro. La squadra sarda sembra in prima fila, mentre per i granata, Pezzella rappresenterebbe un'alternativa a Caldara del Milan. Adesso però la concorrenza è più agguerrita con la Juventus.