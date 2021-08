Fiorentina, preso il difensore Nastasic

Nastasic è atteso a Firenze nelle prossime ore, per sostenere le visite mediche.

Calciomercato frenetico in queste ore, in casa Fiorentina. In attesa di definire la situazione legata a Vlahovic (su di lui c'è l'interesse di Tottenham e Atletico Madrid), la squadra del presidente Commisso è in procinto di poter tesserare un nuovo difensore.